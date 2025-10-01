”Chiar dacă ne străduim și căutăm pacea, trebuie să fim pregătiți pentru război”, a spus Dan caine, șeful Statului Major american.

La rândul său Pete Hegseth, secretarul american al Războiului a declarat ”cei care își doresc pacea trebuie să se pregătească de război. Pentru a asigura pacea trebuie să ne pregătim de război. De acum înainte, singura misiune a Departamentului de Război recent reînființat este aceasta: purtarea războiului”.

În reuniunea la care au participat peste 800 de generali de top și care a avut deja ecouri puternice în întreaga presă internațională, secretatul Apărării Pete Hegseth a cerut mobilizarea rapidă a armatei americane, intensificarea producției de armament și revizuirea completă a strategiei naționale de apărare. Deși nu au numit un inamic direct, oficialii au indicat riscuri globale în creștere și au menționat din nou necesitatea de a descuraja China.

”Așa cum ne învață istoria, singurii oameni care merită în realitate pacea sunt cei dispuși să poarte un război ca să o apere. De aceea pacifismul este atât de naiv și periculos”, a mai spus Pete Hegseth.

Redenumirea „Departamentului Apărării” în „Departamentul pentru Război” a fost aprobată de Donald Trump la începutul lunii septembrie. De asemenea, Pentagonul a semnat un contract de miliarde de dolari pentru sisteme de rachete noi, iar bugetul de apărare a fost crescut cu 13 la sută, la peste un trilion de dolari.

”Suntem cu 25 de ani peste Rusia și China în materie de submarine nucleare. Rusia este a doua, China a treia dar fac progrese rapide”, a afirmat Donald Trump.

Îngrijorările cresc și mai mult, mai ales după ce Institutul pentru Studiul Războiului din SUA a spus că Rusia ar putea desfășura operațiuni de sabotaj asupra Poloniei și României.

Experții vorbesc despre incursiuni cu drone și atacuri sub steag fals. În operațiuni ar putea fi implicat și regimul din Belarus, iar vina ar urma să fie aruncată asupra Ucrainei.