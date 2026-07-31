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Locale· 1 min citire
Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Argeş. Un microbuz a ieşit în afara părţii carosabile -VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat31 iul. 2026, 10:19
Actualizat31 iul. 2026, 10:27
Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineață în municipiul Câmpulung, județul Argeș, după ce un microbuz a ieșit în afara părții carosabile. În urma impactului, două persoane au rămas încarcerate, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție pentru gestionarea situației.
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