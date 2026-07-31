Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Argeş. Un microbuz a ieşit în afara părţii carosabile -VIDEO

Publicat 31 iul. 2026, 10:19 Actualizat 31 iul. 2026, 10:27

Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineață în municipiul Câmpulung, județul Argeș, după ce un microbuz a ieșit în afara părții carosabile. În urma impactului, două persoane au rămas încarcerate, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție pentru gestionarea situației.

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