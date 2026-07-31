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Planul Roşu de Intervenţie în judeţul Argeş. Un microbuz a ieşit în afara părţii carosabile -VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 10:19
Actualizat31 iul. 2026, 10:27

Un accident rutier grav a avut loc vineri dimineață în municipiul Câmpulung, județul Argeș, după ce un microbuz a ieșit în afara părții carosabile. În urma impactului, două persoane au rămas încarcerate, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție pentru gestionarea situației.

Plan Roșu de Intervenție activat după accidentul din Câmpulung

Un microbuz a ieşit în afara părţii carosabile în municipiul Câmpulung, judeţul Argeş. Din primele informaţii, două persoane sunt încarcerate. Având în vedere numărul persoanelor implicate şi pentru gestionarea eficientă a intervenţiei, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, a transmis, vineri, ISU Argeş.

La faţa locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanţă SMURD şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat şi un elicopter SMURD.

Intervenția, suplimentată cu echipaje medicale

Autorităţile au anunţat că dispozitivul de intervenţie a fost suplimentat cu o unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) şi un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU Braşov, precum şi cu două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Argeş, dintre care una încadrată cu medic.

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