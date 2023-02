De vină poate fi procesul de îmbătrânire a cartilajelor din zona articulațiilor umerilor, membrelor, coapselor.

Unele plante au puterea de a alina acest tip de durere.

Crețușca

Numită și caprifoaie, smântânică sau pepenea, crețușca are acțiune antireumatică și antiinflamatoare.

Folosește-o sub formă de infuzii. Sunt recomandate 3-4 pe zi, băute după mese. Pui o linguriță de plantă uscată la o cană de apă clocotită. După un sfert de oră, strecori ceaiul. Infuzia este bună și pentru a face băi sau comprese. La un litru de apă fiartă, pui 25 de grame de plantă uscată.

Barba-ursului

Cunoscută și sub denumirea de coada-calului, această plantă conține vitamina C, săruri de potasiu, nicotină, fitosterol și are efecte antiinflamatoare, stimulează fluxul de sânge și regenerarae țesutului osos, prin stimularea producerii de cartilaj la nivelul articulațiilor. Dintr-o linguriță de plantă și 250 ml de apă clocotită ea se face o infuzie care se bea de-a lungul zilei.