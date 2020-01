Plângere penală împotriva primarului care a recunoscut că a făcut sex în primărie cu două eleve

Solicitarea vine după ce mass-media a dezvăluit că Damian Butnariu a dat o declarație în calitate de martor într-un dosar penal de trafic de minori, în care a recunoscut că a făcut sex cu două fete traficate, chiar în sediul instituției publice.



În plus, Daniela Mitrofan, membru fondator al grupul civic Reset din Iași, a făcut o plângere penală la prim-procurorul Parchetului Tribunalului Iași împotriva edilului pentru infracțiunile de "folosirea serviciilor unei persoane exploatate" și "act sexual cu un minor."



"În urma materialelor scrise si interviuri cu victime ale violului aparute in presa in data de 18 ianuarie 2020 a reiesit faptul ca primarul comunei Mogosesti-Siret, Damian Butnariu, a apelat la serviciile unui proxenet cunoscut din zona Pascani pentru a i se aduce minore cu care sa intretina raporturi sexuale, iar pentru aceste raporturi a platit sumele de 100, respectiv 150 lei.

Damian Butnariu a recunoscut atât pe pagina de Facebook, cât și în fața instanței întreținerea de raporturi sexuale cu minore și astfel și faptul că a beneficiat de serviciile unor persoane traficate," se arată în plângerea penală.



Potrivit sursei citate, edilul pe pagina de Facebook, precum si in fata instantei, a recunoscut intretinerea de relatii sexuale cu un minor, dar nu a fost citat decat in calitate de martor.