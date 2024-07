Alexandru Muraru a sesizat Procurorul General privind presupusele faptele de înșelăciune ale partidului AUR și ale liderului acestuia, George Simion, cu referire la contractul pe care românii îl semnează și colectarea frauduloasă de date cu caracter personal.

Președintele PNL Iași consideră că AUR îi păcălește pe oameni și, în baza unor promisiuni nerealiste,le colectează datele de contact pentru a le folosi ulterior pentru a-și face campanie electorală, fapt ce reprezintă o încălcare flagrantă a legislației.

„Am solicitat Procurorului General să dispună începerea urmăririi penale împotriva lui George Simion pentru infracțiunea de înșelăciune și să ia toate măsurile legale necesare pentru protejarea cetățenilor români și pentru sancționarea celor care se fac vinovați de această înșelăciune. În acest caz, George Simion a indus în eroare cetățenii români, promițându-le beneficii financiare și locative fictive în schimbul datelor lor personale care ulterior vor fi folosite pentru strângerea de semnături în vederea candidaturii la alegerile prezidențiale. Ceea ce face AUR reprezintă o inducere în eroare a publicului și un mod de a obține date personale prin mijloace frauduloase. Într-o țară în care instituțiile ar fi funcționat, oricine ar fi atentat la datele personale ale românilor prin înșelăciune, era dus la audieri. Nu există niciun argument legal care să acopere una din cele mai mari escrocherii din ultimul deceniu ale unui individ care vinde iluzii românilor. S-a râs și s-a glumit pe sema promisiunilor lui Simion, dar gluma se îngroașă când îți lași datele personale pe mâna unui partid care face jocurile Federației Ruse”, a spus deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași.

Liderul AUR a decarat, în direct la Realitatea Plus, că propunerile sale nu sunt nerealiste și ar fi fost promovate și de alte guverne occicdentale. "Un program de locuințe similar a fost promovat și de noul Guvern britanic, de Guvernul Laburist care își propune să construiască 1.500.000 de apartamente pe perioada a 5 ani. Noi avem un program de 10 ani cu care mergem, printre alte măsuri, în fața românilor. "





