Este vorba despre un zbor al companiei Ethiopian Airlines, care se deplasa spre Addis Abeba. Incidentul a avut loc când aeronava se afla la peste 10.000 de metri înălțime și urma să se pregătească de aterizare pe aeroportul din Etiopia.

Potrivit Aviation Herald, persoanele aflate în turnul de control au încercat să contacteze piloții, dar nu au reușit, aceștia fiind răpuși de oboseală.

Echipajul s-a trezit după ce pilotul automat al avionului s-a deconectat, iar în cabină a început să se audă semnalul de alarmă. Aeronava a ieșit de pe traseul normal, însă piloții au reușit să o redreseze după ce s-au trezit.

