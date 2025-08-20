Fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și fost primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a lansat un nou atac public la adresa autorităților, după ce a postat o filmare în care se văd șobolani circulând prin Gara de Nord, din București. Într-o postare pe Facebook, Piedone cere demisia celor responsabili de administrarea celui mai important nod feroviar din România și îi solicită ministrului Transporturilor să ia măsuri urgente.

„Cer public demisia persoanelor responsabile, cer public ministrului Transporturilor să îi demită pe toți cei responsabili, cu atribuții de administrare și control asupra obiectivului emblematic al României, Gara de Nord. Această clădire nu este doar o simplă gară, este un monument de patrimoniu istoric al României și al Bucureștiului”, a scris Piedone.

