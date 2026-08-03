Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Sub perdeaua populismului, PSD, PNL, USR și UDMR pregătesc una dintre cele mai mari fraude politice din istoria României”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR că pregătește una dintre cele mai grave fraude politice din ultimii ani, folosind un scandal populist drept paravan pentru adoptarea unei strategii care, în opinia sa, restrânge dezvoltarea economică și transferă Parlamentului atribuții care aparțin Guvernului.
„Urmează, începând de astăzi, o ploaie populistă de cea mai joasă speță, menită să ascundă una dintre cele mai mari fraude politice din istoria statului român. Ploaia va fi provocată de o ceată de politicieni care nu pot justifica traiul luxos pe care îl duc zi de zi, cu excursii în locuri paradisiace din străinătate, cât se poate de dese și plătite de diverse firme sau de protectori bogați. Politicienii respectivi vor arunca, care mai de care, cu soluții abject de populiste pe masa legii integrității, astfel încât toate privirile să fie ațintite asupra „dezbaterilor” pe tema legii integrității, dezbateri axate pe teme care mai de care mai ridicole și care vor ușura respingerea ulterioară a legii la Curtea Constituțională.
La adăpostul atacului populist, partidele politice vor comite, însă, o crimă monstruoasă la adresa sistemului nostru constituțional și vor distruge definitiv viața noastră, așa cum era până astăzi. Să fiu cât se poate de clar: în vreme ce toată presa va scrie doar despre concursul de populism, parlamentarii vor aproba, în liniște și netulburați, „Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030”.
De ce este acesta un act monstruos? Pentru că adoptarea strategiilor de ramură este apanajul strict al Guvernului, fiind un instrument de planificare pe termen mediu (mai mic de 5 ani). Ori, așa cum Guvernul este criticat pentru că legiferează în loc să lase Parlamentul să o facă, așa este și Parlamentul de criticat când intră peste atribuțiile Guvernului. Deci, o strategie adoptată prin lege, nu prin hotărâre de Guvern, este o abominație legislativă, remarcată chiar și de Consiliul Legislativ.
În al doilea rând, această strategie nu este un act întocmit de autorul proiectului de lege (deputata Diana Buzoianu), ci un studiu întocmit de trei firme: PRO BIODIVERSITAS S.R.L., Societatea Ornitologică Română și M&S ECOPROJECT S.R.L. Ar fi pentru prima dată în istorie când un parlament național adoptă, prin lege, un studiu făcut de niște firme private.
Dar haideți să vedem și ce conține respectiva strategie și de ce este de neadmis:
strategia identifică agricultura ca reprezentând principalul pericol la adresa biodiversității, o mistificare periculoasă prin consecințele sale;
strategia impune creșterea cu 16% a suprafețelor protejate, adică a zonelor unde nu se pot realiza lucrări energetice sau de infrastructură;
* practic, după adoptarea strategiei, 30% din teritoriul țării va fi interzis pentru activități economice;
* strategia mai impune și interzicerea hidrocentralelor, a acumulărilor și a rețelelor de linii electrice în zone încă nespecificate;
* strategia va face extrem de dificilă, dacă nu imposibilă, amplasarea de turbine eoliene în Marea Neagră.
Oameni buni, oricine poate vedea unde a condus politica irațională de suprimare a hidrocentralelor și a centralelor pe cărbune și gaze. Avem oare nevoie de o nouă strategie de dezindustrializare? Avem oare nevoie de o și mai mare scumpire a energiei? Avem nevoie ca toate acestea să se producă printr-o asemenea oroare legislativă?”, a declarat liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026