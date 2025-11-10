„Eu v-am pregătit 2 extrase scurte dintr-o cărticică mică care se numește Constituția României, și care este legea fundamentală în statul nostru.

Articolul 61, rolul și structura parlamentului, spune „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării”. Art. 69 „Orice mandat imperativ este nul”. Ori președintele Dan face apel la confederația Concordia ca aceasta să vină cu politici și legi gata scrise pe care mai apoi domnia sa sau guvernul să le transforme într-un mandat imperativ pentru parlament, ceea ce este un pic cam deplasat față de regulile statului de drept.

Guvernul, trebuie să amintim și asta, pentru că dânsul făcea referiri și la alte acte normative, nu numai la legi pe care dânsul le numește acte legislative. Guvernul este investit pe baza unui program de guvernare, care este asumat politic.

Țara este condusă de către o putere aleasă prin vot, nu de către o confederație, chiar patronală. Aceastei puteri alese prin vot nu i se poate substitui nimeni, deci discursul președintelui este o invitație la predarea puterii către un grup de multinaționale. Aceasta este de fapt o invitație la uzurparea puterii în stat și la nesocotirea ordinii constituționale.

Cui vrea Nicușor Dan să îi predea puterea politică în stat? Confederației Concordia: 3.900 de companii, din cele peste 800.000 din România, care angajează 450.000 de salariați din totalul de 5,7 milioane. E adevărat, Confederația Concordia este unică reprezentată în Consiliul Economic și Social, prin interpretări legislative cel puțin ciudate. Deci, atenție, în Consiliul Economic și Social patronatele sunt reprezentate de o confederație care cumulează 450.000 de salariați din 5,7 milioane. Și acestei confederații vrea domnul președinte Dan să îi dea puterea să vină cu legi, cu hotărâri de guvern și așa mai departe.

Cine sunt membri în această confederație, să vedem: Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, deci cei care ne trimit facturile; Federația Patronală a Energiei, cei care produc energia și o distribuie; Patronatul Industriei Asigurărilor din România; Patronatul Forței de Muncă Străine; Federația Patronală a rețelelor de Comerț, adică hipermarketurile; Federația Patronală a Serviciilor Financiare, adică în primul rând băncile. Deci astea sunt federațiile patronale cărora domnul președinte Dan vrea să le cedeze puterea de a face legi în România”, a spus Petrișor Peiu.

