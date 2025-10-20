Potrivit parlamentarului, măsura este necesară pentru a preveni un posibil deficit energetic major și o creștere semnificativă a prețurilor la energie, odată cu termenul-limită actual, de 1 ianuarie 2026, când, conform legislației în vigoare, toate carierele de lignit și unitățile de producție pe bază de cărbune ar trebui să fie închise.

Ce a transmis Petrișor Peiu?

„În România este în vigoare o lege, făcută în urma unei negocieri cu Comisie Europeană, care impune, la data de 1 ianuarie 2026, închiderea tuturor carierelor de lignit şi închiderea capacităților de producție a energiei electrice pe bază de cărbune. Acest lucru va crea un deficit în sistemul nostru energetic, care nu va fi umplut de nimic. Mai sunt doar două luni până la acel termen şi nu s-a făcut de către guvern, de către coaliția aflată la putere, de cinci ani, niciun fel de demers instituțional pentru a ne salva din această situație”, a spus senatorul Petrișor Peiu, într-o conferință de presă.

Inițiativă legislativă pentru „a lăsa România să respire”

Peiu a explicat că proiectul de lege propus de AUR are scopul de a menține temporar în funcțiune grupurile energetice pe bază de cărbune, până când centralele pe gaz de la Ișalnița și Turceni vor fi complet operaționale.

„Singura soluţie pentru care noi milităm şi în sensul căreia depunem astăzi o iniţiativă legislativă este prelungirea termenelor până la care pot să funcționeze grupurile energetice pe cărbune şi în paralel a termenelor în care trebuie să realizăm centralele termice pe gaz de la Işalniţa şi Turceni, pentru a putea lăsa România să respire. Altminteri, vom avea o foarte mare problemă legată de preţul la energie electrică şi în luna februarie, când se atinge maximul de consum, posibil ca Dispecerul Energetic Naţional să fie obligat să oprească furnizarea de electricitate către anumiţi consumatori”, a precizat Peiu.

Senatorul a mai spus, referitor la exploatările de gaz din Marea Neagră, că avem astăzi o exploatare de gaz care deja funcționează şi pompează un miliard de metri cub de gaz anual şi tot acest gaz este exportat pentru că România nu are capacități petrochimice şi energetice unde să prelucreze acest gaz.

„Urmează ca în următorii doi ani să se finalizeze începerea exploatării de gaz din zăcământul Neptun Deep, care va însemna minim 4 miliarde de metri cub de gaz care vor intra anual în sistemul de transport, gaz care nu va putea fi consumat pe plan intern, pentru că nu s-a realizat nici o nouă capacitate petrochimică între timp şi nici o nouă capacitate energetică”, a menționat reprezentantul AUR.