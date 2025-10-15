Petrișor Peiu - senator AUR: „PSD, PNL, UDMR și USR au adus România în cea mai gravă criză din ultimele decenii”

Senatorul AUR Petrișor Peiu avertizează că România se află pe marginea prăpastiei economice, prizonieră unei guvernări corupte și incoerente care a adus țara în cea mai gravă criză bugetară din istorie și a blocat complet creșterea economică.

„În România avem un cocktail exploziv cum nu am mai avut niciodată: o criză bugetară, înregistrând astfel cel mai mare deficit bugetar din istorie, simultan cu o criză economică, aceasta fiind din ce în ce mai mică, practic o stagnare, posibil chiar o recesiune.

Rata inflației este cea mai ridicată din UE, simultan cu o criză a datoriei publice (cea mai mare pondere a datoriei în PIB), plus cea mai mare pondere a cheltuielilor cu dobânzile din istorie.

Competitivitatea economiei se prăbușește sub povara celor mai mari prețuri la energie din UE. În același timp, Ministerul Mediului a ajuns pe mâna neomarxiștilor care se luptă să închidă centralele electrice pe cărbune și să împiedice finalizarea hidrocentralelor," a afirmat senatorul și analistul economic Petrișor Peiu.

 