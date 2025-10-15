„În România avem un cocktail exploziv cum nu am mai avut niciodată: o criză bugetară, înregistrând astfel cel mai mare deficit bugetar din istorie, simultan cu o criză economică, aceasta fiind din ce în ce mai mică, practic o stagnare, posibil chiar o recesiune.

Rata inflației este cea mai ridicată din UE, simultan cu o criză a datoriei publice (cea mai mare pondere a datoriei în PIB), plus cea mai mare pondere a cheltuielilor cu dobânzile din istorie.

Competitivitatea economiei se prăbușește sub povara celor mai mari prețuri la energie din UE. În același timp, Ministerul Mediului a ajuns pe mâna neomarxiștilor care se luptă să închidă centralele electrice pe cărbune și să împiedice finalizarea hidrocentralelor," a afirmat senatorul și analistul economic Petrișor Peiu.