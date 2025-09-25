Festivalul organizat în orașul lui Ilie Bolojan sfidează însă situația economică gravă a României. Primarul municipiului nu pare afectat de măsurile de austeritate impuse de Bolojan, fostul său șef de județ.

”Cu toată acea reducere de 40 – 45%, nu trebuie să dăm oameni afară, pentru că ne-am dimensionat schema de personal normal. Mai mult de 15% din veniturile proprii nu pot fi cheltuite pe cheltuieli salariale, și ne încadrăm în acest lucru. (...) Iar pentru evenimente culturale nu vom reduce acest buget, atâta timp cât n-am cerut niciodată bani de la Guvernul României ca să ne plătească salariile sau ca să organizăm anumite evenimente”, a declarat pentru presă Florin Birta, primarul municipiului Oradea. Evenimentul va ține 3 zile.