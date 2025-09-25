Petreceri de 2,5 milioane de lei în plină criză, în orașul lui Bolojan! Reacția halucinantă a autorităților locale

În plină criză și în timp ce măsurile luate de Guvern afectează tot mai mulți români, autoritățile din Oradea se pregătesc de concerte ce vor costa aproape 2,5 milioane de lei, bani de la bugetul local. 

Festivalul organizat în orașul lui Ilie Bolojan sfidează însă situația economică gravă a României. Primarul municipiului nu pare afectat de măsurile de austeritate impuse de Bolojan, fostul său șef de județ. 

”Cu toată acea reducere de 40 – 45%, nu trebuie să dăm oameni afară, pentru că ne-am dimensionat schema de personal normal. Mai mult de 15% din veniturile proprii nu pot fi cheltuite pe cheltuieli salariale, și ne încadrăm în acest lucru. (...) Iar pentru evenimente culturale nu vom reduce acest buget, atâta timp cât n-am cerut niciodată bani de la Guvernul României ca să ne plătească salariile sau ca să organizăm anumite evenimente”, a declarat pentru presă Florin Birta, primarul municipiului Oradea. Evenimentul va ține 3 zile. 