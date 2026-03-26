Lipsa unor mecanisme eficiente de control și aplicarea insuficientă a regulilor în mediul online creează un teren fertil pentru comercializarea produselor nesigure. Astfel, o proporție semnificativă dintre medicamentele disponibile pe site-uri neautorizate pot fi contrafăcute, iar cei care le cumpără nu au nicio certitudine în privința compoziției reale.

Fenomenul este amplificat de creșterea constantă a numărului de persoane care caută variante rapide și mai ieftine pentru tratarea diferitelor afecțiuni, alegând să comande direct de pe internet, fără a verifica sursa produselor.

Promisiuni spectaculoase, riscuri pe măsură: ce se ascunde în spatele „pastilelor minune”

Produsele promovate agresiv în mediul online, în special cele care promit rezultate rapide, precum scăderea accelerată în greutate sau efecte miraculoase asupra sănătății, se află în topul preferințelor cumpărătorilor. Tocmai aceste medicamente, extrem de atractive prin promisiunile lor, sunt și cele mai expuse riscului de a fi falsificate la nivel global.

Pentru a atrage atenția asupra pericolului, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România a demarat o campanie de informare prin intermediul platformei medicamentesigure.ro, unde sunt explicate în detaliu riscurile la care se expun cei care aleg astfel de produse.

„Oricâte site-uri am încerca să închidem și oricâte amenzi am încerca să aplicăm, ritmul în care acestea pot apărea este unul accelerat. Siguranța începe cu alegerea corectă a locului de unde cumperi și se face numai din farmacii autorizate. Orice altceva este aproape imposibil de controlat”, a declarat Răzvan Prisada, președintele ANMDMR.

Legea, depășită de realitate: autoritățile recunosc dificultățile

Lupta împotriva comercializării medicamentelor contrafăcute este îngreunată și de cadrul legislativ actual, care nu ține pasul cu dinamica pieței online. Reprezentanții Poliției Române admit că instrumentele legale disponibile nu sunt suficient adaptate pentru a combate eficient acest tip de infracționalitate.

„Din punct de vedere al infracțiunilor avem în Codul penal două infracțiuni, art. 357 și 358, însă ele se referă în special la alte produse, iar medicamentele sunt puse la alineate mai jos, în subsidiar”, a explicat comisar-șef de poliție Răzvan Marinică din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR.

Șoc pentru români: medicamentele se pot scumpi de până la 8 ori, iar unele dispar de pe piață

Această situație face ca identificarea și sancționarea celor implicați în distribuția de medicamente false să fie un proces complicat, în condițiile în care platformele online apar și dispar într-un ritm alert.

Cumpărătorii, în prima linie: informarea rămâne singura armă sigură

În contextul în care legislația nu oferă încă suficiente pârghii pentru a opri fenomenul, autoritățile susțin că protecția reală vine din informarea corectă a populației. Alegerea surselor autorizate pentru achiziționarea medicamentelor este considerată esențială pentru evitarea riscurilor.

În același timp, România face pași pentru a adopta Convenția Medicrime, un instrument juridic internațional dedicat combaterii traficului de medicamente contrafăcute, văzut ca o posibilă soluție în întărirea cadrului legal existent.

Medicamentul uzual care poate deveni periculos în doză mare