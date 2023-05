Pericol semnalat de NATO: Avion de patrulare rusesc, deasupra Atlanticului de Nord

''Luptătorii aliați cu alertă de reacție rapidă au încercat duminică să urmărească un Tu-142 BEAR-F peste Atlanticul de Nord.

Aeronava (rusă) nu respecta regulile internaţionale de siguranţă aeriană şi putea reprezenta un pericol pentru alte aeronave din regiune'', a comunicat comandamentul aerian al NATO într-un mesaj pe Twitter, precizând că avionul era un Tu-142, căruia NATO i-a dat numele de cod BEAR-F.

Allied quick reaction alert fighters from 🇬🇧 & 🇳🇴 scrambled to track a 🇷🇺 Tu-142 BEAR-F across the North Atlantic on Sunday.



The 🇷🇺 aircraft was not complying with international air safety rules and could pose a danger to other aircraft in the region.#SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/0WZszioxfd