”În cadrul operaţiunii „JUPITER”, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratul General al Poliţiei Române, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, au pus în executare, la data de 6 noiembrie 2025, 26 de mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Galaţi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, pentru administrarea probatoriului în cadrul unor dosare penale în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată”, anunţă sâmbătă IPJ Galaţi.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2023 – 2024, reprezentanţii legali ai 24 de societăţi comerciale cu sediile în judeţul Galaţi, ce prestează servicii în domeniul inspecţiilor tehnice periodice (I.T.P.) şi reparaţii pentru autovehicule, ar fi omis se evidenţieze în actele contabile ori în alte documente legale ale societăţilor veniturile realizate în urma activităţilor comerciale desfăşurate, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate la bugetul consolidat al statului, în cuantum de aproximativ 3.100.000 de lei.



În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, documente de evidenţă contabilă şi extracontabilă şi sume de bani.



De asemenea, au fost constatate în flagrant delict trei infracţiuni de neluare a măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri, prevăzute de OUG 195/2005 privind protecţia mediului şi au fost aplicate cinci sancţiuni contravenţionale, de 71.000 de lei, pentru neemiterea de bonuri fiscale aferente sumelor încasate de la clienţi, fiind confiscată suma de 6.902 lei.