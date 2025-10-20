Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, luni, că au fost făcute şapte percheziţii domiciliare în oraşul Hârşova, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunilor de deţinere, de către persoane neautorizate, de unelte comerciale de pescuit şi pescuit electric şi deţinere de aparate care distrug resursele acvatice prin curentare.

Două dintre persoanele vizate de anchetă au fost descoperite în timp ce pescuiau ilegal pe fluviul Dunărea.

”În urma activităţilor, au fost ridicate, în vederea indisponibilizării, 75 de kilograme de peşte de diferite specii (caras, plătică, novac), 18 plase monofilament, în lungime totală de 1300 de metri, 37 de plase multifilare, în lungime totală de 2500 de metri, 4 prostovoale, 34 de setci, în lungime de 2250 de metri, 3 vintire, 17 cartuşe de vânătoare, 350 de grame alice de plimb şi 3 grame praf de puşcă”, au transmis poliţiştii.

Cinci persoane sunt cercetate în acest dosar.