Mihaela Tatu, una dintre cele mai îndrăgite și cunoscute prezentatoare de televiziune din România, a dezvăluit recent un detaliu surprinzător despre pensia sa. Fosta vedetă a emisiunii „De 3x femeie”, show ce a cucerit inimile românilor, a mărturisit că, în ciuda celor aproape două decenii petrecute în televiziune și trei ani în radio, pensia sa actuală este de doar 3.100 de lei.

Mihaela Tatu, care și-a început cariera într-o fabrică din Brașov, lucrând în contabilitate până la vârsta de 30 de ani, a făcut o schimbare de carieră impresionantă la 40 de ani, când a trecut de la radio la televiziune. În final, după o viață profesională plină de succes și expunere mediatică, Mihaela Tatu a ales să se retragă și să devină trainer în comunicare, reinventându-se complet.

Confruntarea candidaților pe drumul spre Cotroceni se vede pe Realitatea.NET! Ana Maria Păcuraru, tur de forță: TU DECIZI în ziua votului!

Cu toate acestea, vedeta recunoaște că suma primită din pensie este insuficientă pentru a-i acoperi toate cheltuielile lunare, menționând că aceasta îi ajunge cu greu „doar pentru chirie”. „Toată lumea întreabă cum este la pensie. Nu este nici cea mai mică diferență. Am o vârstă și mi-a dat Dumnezeu sănătate ca să pot să lucrez mai departe. Cu pensia pe care o am, nu pot să trăiești. Ți-ai plăti o chirie. Am 600 de euro, 3.100 de lei. Este pensia pe o viață întreagă de muncă, de la 18 ani. O chirie în Oradea. Și atunci muncești, muncești până în ultima clipă, dar nu muncești pentru că trebuie, ci o faci o plăcere. Muncești cu plăcere și cu bucurie. Mai ales învățarea, nu trebuie să renunți la a citi și a învăța. Cred că este cel mai important lucru. (…) Am stat în chirie 11 ani pentru că așa am vrut. Am trebuit să strâng bani. Nu am știut dacă rămân în Oradea”, a declarat Mihaela Tatu, în cadrul emisiunii „La Măruță”.

Programul "Rabla pentru sobe" este aproape de lansare. Statul oferă o sumă frumușică pentru sobele vechi