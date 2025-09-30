În noaptea de 25 spre 26 octombrie, românii trec la ora de iarnă în 2025. Astfel, ora 04:00 va deveni ora 03:00. În ultima săptămână din luna septembrie, mai precis pe 22 septembrie, ora 21.19 ( ora României), va avea loc echinocțiul de toamnă.

Ora de iarnă 2025

Ca în fiecare an, în septembrie are loc trecerea de la vară la iarnă. Din acest motiv, noaptea se prelungește cu încă o oră. Astfel, ora de iarnă este momentul care marchează revenirea la timpul legal standard. Acesta este corespunzător fusului orar Eastern European Time.

Este valabil începând cu ultima duminică din luna octombrie până la finalul lunii martie. Dat fiind faptul că efectele psihice și fizice pot fi extreme în anumite cazuri, trecerea se va de fiecare dată la finalul de săptămână. Astfel, situațiile neplăcute sunt diminuate.

Din punct de vedere global, există peste 60 de țări care fac trecerea de la ora de vară la cea de iarnă de două ori pe an. Țări precum Rusia, Turcia sau China au renunțat la această idee. În România, acest sistem a fost introdus pentru prima oară în anul 1917. A revenit în 1979, fiind aliniat cu practicile europene.

Deși la nivel european au exista discuții legate de renunțarea la această trecere către ora de iarnă, până la urmă nu s-au implementat. Deși nu pare o schimbare care să afecteze corpul atât de mult, schimbările se văd în fiecare an. Astfel, cei care sunt obișnuiți să se trezească dimineața, au un avantaj, dat fiind faptul că soarele răsare mai devreme, spun cei de la Descopera.ro.