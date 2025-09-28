Patronul unui club de manele a fost pus în atenția judecătorilor

Acțiunea a avut loc în comuna Măgești, unde oamenii legii au verificat clubul și au descoperit conexiuni clandestine la rețeaua de curent. Energia era trasă direct de la stâlp către local, ocolind contorul, iar astfel, patronul ar fi putut consuma oricât pentru că nu era facturat.

Specialiștii în distribuție au confirmat existența modificărilor neautorizate și au strâns probe la fața locului. Patronul, un bărbat de 36 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore și dus în arestul Poliției Bihor. Ancheta vizează infracțiunile de furt și deteriorarea instalațiilor energetice, iar prejudiciul urmează să fie stabilit. În paralel, avocatul său contestă decizia și a acuzat nereguli în modul de desfășurare a percheziției.

„Nu a fost respectată legea. Oameni fără competență personală și profesională au dispus efectuarea unei percheziții, au continuat efectuarea percheziției. Și acum vă spun că în situația acestui om sunt mulți, adică însuși procurorul de caz, care ar fi trebuit să îl apere pe acest om, a încălcat dispozițiile legii de funcționare a parchetului și anume un procuror stagiar, fără să fi fost supravegheat sau fără să fi fost contrasemnat, a făcut toate actele de procedură care au dus la încălcarea drepturilor unei persoane.”, a transmis Ionuț Radi, avocat.

Cazul este acum în atenția procurorilor, care vor decide dacă patronul clubului va fi trimis în fața instanței.

