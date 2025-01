Val de parodii cu Iohannis

„Vă salut, sunt Klaus I al României. Salut! Eu știam că e colonie americană, mă așteptam să mă sune vreun John. Ce dorești? Am observat că vă extindeți. Bravo, ești perspicace. Și mă gândeam că poate aveți nevoie de un președinte pentru teritoriile cucerite. Haha, și de ce te-aș pune pe tine? Am codul de dezactivare a sistemului patriot donat Ucrainei. Ok, putem discuta.

Înainte aș vrea să discutăm facilitățile pe care le-aș avea. Zi ce ți-ai dori tu. Eu vreau palat, avion privat, teren de golf, pârtie de schi privată și mașină de lux cu șofer. Aha, bine, am exact ce îți trebuie. Hai că trimit un avion să te ia. Ok, dar, să aibă și dormitor că se apropie ora mea de somn. Several days later.”

„Îți place să joci golf? Sau poate tenis? Sau pur și simplu să te plimbi cu bicicleta? E timpul să fii președinte! Vrei să călătorești mai mult? Ai nevoie de o casă mai mare? Sau poate vrei să scapi de vreo problemă penală? Nu ezita, înscrie-te acum în cursă! Iată ce spun cei care au beneficiat de această experiență inegalabilă! Este minunat! Trebuie doar să asculți ordinele din Vest și să reciți de pe o foaie din când în când și ai parte de toate beneficiile! Mi-a plăcut mult, poți să îți trimiți la brutărie toți dușmanii! Este o experiență benefică, te menține tânăr! Și nu uita, dacă ești pro eu și respecți întocmai ordinele ai 10% reducere la nr de semnături!”

„Alo, Palatul Cotroceni? Da. Sunt foarte plăcut impresionat că ați răspuns, mă așteptam să îmi intre robotul. Robotul e la Sibiu, revine luni.”

„Astăzi sărbătorim Ziua Internațională a statului degeaba! Într-o lume aflată permanent în viteză este necesar să ne mai oprim, să reflectam. Iată ce spune Klaus, poreclit și dulap, sau ficus, campion mondial al statului degeaba. Să știți că nu e ușor să stai degeaba, te poți plictisi. Câteodată, te doare spatele de la atâta stat. Alteori e chiar plăcut. Vă îndemn să încercați, o să vă placă! Klaus a doborât recordul mondial la stat degeaba, mai mulți ani la rând fiind considerat o legendă în domeniu!”

„Acum când câștig din muzică, nu mai trebuie să îmi bat capul. Atunci când fur din bugetul statului pentru un venit suplimentar! În sfârșit pot să îmi cumpăr cele 10 case pe care le visam și toate fără să îmi fac griji la fiecare audit al Curții de Conturi!”