Agenda sesiunii plenare de la Strasbourg prevede ca rezoluția asociată dezbaterii să fie supusă votului joi.

Ce prevede rezoluția

Conform declarațiilor lui Victor Negrescu, rezoluția va cere condamnarea acestor provocări de securitate. Documentul va solicita sprijin concret pentru România, Polonia, Danemarca și Estonia, și va exprima solidaritate cu toate țările afectate. Totodată, se va promova o cooperare mai strânsă între UE și NATO pentru protecția spațiului aerian european.

Dezvoltarea capacităților de apărare împotriva dronelor

Rezoluția include și măsuri pentru dezvoltarea capacităților europene de apărare împotriva dronelor, precum și protecția infrastructurilor critice prin proiectul denumit „Zidul Dronelor”. Scopul este prevenirea amenințărilor și protejarea elementelor vitale ale statelor membre.

Programul sesiunii plenare

Dezbaterea pe tema dronelor va avea loc miercurea viitoare, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, iar votul asupra rezoluției este programat pentru joi. Această desfășurare permite europarlamentarilor să analizeze documentul și să formuleze amendamente, dacă este necesar.

Mesajul lui Victor Negrescu

Pe pagina sa de Facebook, Victor Negrescu a scris: „Această inițiativă transmite un mesaj clar: România nu este singură. Uniunea Europeană trebuie să protejeze suveranitatea statelor membre și siguranța cetățenilor săi.”

Importanța sprijinului european pentru România

Europarlamentarul a subliniat că adoptarea rezoluției va reprezenta un succes important pentru România și pentru securitatea națională. Documentul oficial va întări poziția statelor afectate și va crea un cadru legal pentru reacții comune împotriva provocărilor.

