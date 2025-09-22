Simion: Dacă vreți să vă bateți cu rușii, asigurați securitatea energetică a României

Președintele AUR, George Simion, a făcut un apel, luni, către partidele din coaliția de guvernare să asigure securitatea energetică a României și, totodată, să explice firmelor și cetățenilor de ce trebuie să plătească facturi duble și triple la energie.



"Din păcate, nu știu ce faceți voi în această coaliție, (...) pentru că pare cumva că este dialogul surzilor acolo. Toată săptămână trecută, în loc să vorbiți despre subiectul acestei moțiuni simple, adică hidrocentrala de la Răstolița, sau poate să vorbiți despre inflația care, conform fostului ministru al Finanțelor, domnul Adrian Câciu, colegul vostru, o să ajungă undeva la 12% sau 15% în guvernarea voastră, voi ați ales să împărțiți funcțiile de prefecți și de secretari de stat. Și, în loc să răspundeți la întrebările legitime nu doar ale AUR, ci ale cetățenilor României, ați început cu același "bla, bla" - că vin rușii, că este nepatriotic ceea ce facem noi aici întrebând despre securitatea energetică a României. Dacă vreți să vă bateți cu rușii, asigurați securitatea energetică a României, pentru că văd că au venit să vă susțină niște miniștri care sunt în CSAT - domnul Miruță, domnul Moșteanu, trebuia să fie și doamna Țoiu, dar s-a dus să-i țină locul președintelui numit, Nicușor Dan, care nu se deranjează pentru o deplasare la New York\", a afirmat Simion, în plenul Camerei Deputaților la dezbaterea moțiunii \"Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989\".

Ministra Rezist care vrea să abandoneze hidrocentralele: „Sunt prea vechi!”



Potrivit acestuia, guvernanții trebuie să dea explicații privind prețul energiei: "Trebuie să explicați cetățenilor și firmelor, pentru că spuneți că reprezentați și apărați interesele mediului antreprenorial, cetățenii care plătesc facturi duble sau triple, sau explicați în ședințele de coaliție, în loc să negociați funcții, explicați domnului ministru al Energiei, domnul Bogdan Ivan Gruia, care e situația de nu puteți să asigurați în perioada nopții energie la preț accesibil".



El l-a întrebat pe fostul ministru Sebastian Burduja, aflat în sala de plen, de ce este blocat proiectul Tarnița.



"Și de ce dumneavoastră, doamna ministru, și când ați fost deputat, de aici de la tribună, v-ați pronunțat împotriva hidrocentralelor din Defileul Jiului? Nu sunt importante hidrocentralele? Aveți "pâinea și cuțitul", aveți toată puterea în România. (...) Vă aduc aminte că sunt cinci ani de când v-ați asumat să rezolvați această problemă a hidrocentralelor. Aveți toată puterea, rezolvați-o! Voi sunteți la guvernare, USR-ul cu PSD-ul. Domnul Zamfir, nu mai jucați balet, colegii dumneavoastră să voteze această moțiune sau sunteți complici cu doamna ministru a Mediului, care este dirijată nu de bandiți, ci de ONG-ști, care sunt și mai bandiți de multe ori în țara noastră", a susținut liderul AUR.

Daniel Zamfir, despre Diana Buzoianu: ”Nu mai poate continua în funcţia de ministru. Dacă aş fi deputat, aş vota împotriva ei, la moţiunea de miercuri”

„PSD nu poate trece cu vederea blocajele evidente din Ministerul Mediului”

Ministrul Mediului trebuie să respecte o serie de priorități dacă mai vrea sprijinul PSD, a afirmat luni deputata social-democrată Gabriela Ene.



"PSD abordează dezbaterile din Parlament cu seriozitate și responsabilitate, nu ne interesează spectacolul politic, ci soluțiile. România traversează un moment dificil - facturi ridicate la energie, presiuni economice asupra familiilor și companiilor, instabilitate în plan regional și provocări internaționale fără precedent. Într-un astfel de context, datoria noastră este să construim, nu să blocăm, nici să dărâmăm. Moțiunea atinge un subiect vital - hidrocentralele nefinalizate, multe aflate la peste 90% stadiu fizic. Blocajele administrative și refuzul de a emite avize nu sunt detalii birocratice, ele afectează direct securitatea energetică a României", a afirmat Gabriela Ene la dezbaterea moțiunii simple AUR.



Ea a menționat că România importă energie la prețuri mari și a subliniat că hidroenergia este decisivă pentru țara noastră.



"PSD nu susține moțiunea AUR, nu validăm demersuri populiste care subminează stabilitatea guvernării, dar, în același timp, PSD nu poate trece cu vederea blocajele evidente din Ministerul Mediului, blocaje care afectează direct securitatea energetică și buzunarul fiecărui român. (...) Vorbim despre securitate națională, nu despre dispute doctrinare", a adăugat deputata.

Ministra Rezist care vrea să abandoneze hidrocentralele: „Sunt prea vechi!”



Gabriela Ene a anunțat că PSD va continua să sprijine coaliția și pe actualul ministru al Mediului dacă își asumă public, în plen, că vor fi emise toate avizele pentru punerea în funcțiune a mai multor investiții, printre care Hidrocentrala de la Pașcani, de la Surduc-Siriu, Complexul Hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana etapa II și Cornetu Avrig.



"Doamna ministru să-și asume că va stabili ca prioritate, printre alte priorități pe care le are în minister, și problema acestor hidrocentrale. (...) Dacă acest angajament este respectat, România își reduce dependența de importuri, facturile românilor scad, securitatea energetică se consolidează iar investițiile deja realizate sunt valorificate. Dacă însă angajamentul este încălcat (...), doamna ministru nu va mai putea conta pe sprijinul PSD la o eventuală moțiune. Nu căutăm confruntare, dar guvernarea înseamnă rezultate, nu pretexte, nu întârzieri nejustificate. Hidroenergia este decisivă pentru România, oferă stabilitate și flexibilitate de sistem cu inerție și răspuns rapid la dezechilibre, lucruri pe care fotovoltaicul și eolianul nu le pot asigura singure. Oferă costuri predictibile odată ce centralele sunt amortizate. Oferă securitate în fața riscurilor naturale", a transmis deputata PSD.

AUR continuă lupta împotriva Guvernului sărăciei: moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului se dezbate în plenul Camerei