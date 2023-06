Parlamentarii vor trebui să prezinte certificate medico-legale psihiatrice prin care - potrivit expunerii de motive - „ne asigurăm că persoanele care dețin funcții de putere și iau decizii care afectează societatea în ansamblu sunt capabile să îi reprezinte pe alții în mod rațional”.

„Am inițiat așadar astăzi o lege prin care vor putea fi aleși membri ai Parlamentului doar cei pentru care un medic garantează anterior că sunt în deplinătatea capacităților mintale. Știu că sună drastic și că poate sugera limitări ale dreptului de a candida, dar acest mandat, care se va termina la anul, este marcat de comportamentul irațional al unor parlamentari aleși pe lista AUR, în frunte cu Diana Șoșoacă și George Simion. Sunt colegi care spun că cei doi sunt doar extravaganți sau că au forțat limitele comunicării, dar dacă cineva ar face pe stradă circul pe care ei l-au făcut în acești ani în Parlament ar fi fost ridicat urgent și supus unui test prin care sa se stabilească dacă este în deplinătatea facultăților mintale”, a declarat Andrei Lupu, potrivit unui comunicat de presă REPER.

În expunerea de motive inițiatorul arată că „tulburările psihice grave pot influența judecata și capacitatea de a lua decizii informate și echilibrate, iar evaluarea psihiatrică a candidaților ar putea contribui la eliminarea celor care ar putea fi vulnerabili în ceea ce privește starea lor mintală și care ar putea fi susceptibili de a lua decizii neadecvate sau nepotrivite în cadrul funcției parlamentare”.

„Ieri în Parlament nu am asistat doar la o criză de nervi, ci la o isterie necontrolată din partea Dianei Șoșoacă. Nimic din ceea ce face aceasta doamnă nu are legatură cu comportamentul normal al unei persoane, nu este o manifestare politică și nici un act de opoziție. Este pur și simplu o persoană iresponsabilă care se ascunde sub un mandat de parlamentar”, a mai spus Andrei Lupu.