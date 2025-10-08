„Zburau toate prin avion, lumea plângea…”

Potrivit mărturiilor pasagerilor, momentele trăite în aer au fost de o intensitate rar întâlnită. Vânturile puternice și curenții de aer instabili au provocat mișcări bruște ale avionului, iar panica s-a instalat rapid printre călători.

„A fost groaznic! La coborârea spre Catania au fost turbulențe foarte mari, chiar am crezut că se prăbușește avionul. Zburau obiecte prin cabină, oamenii plângeau, unii au făcut atacuri de panică, iar stewardesele țipau. Zici că eram într-un blender, așa se mișca totul”, a povestit un pasager pentru publicația E fain la Cluj.

Redirecționare către Palermo și haos la sol

După ce piloții au decis să renunțe la aterizarea în Catania, aeronava a fost redirecționată către aeroportul din Palermo, unde a reușit să aterizeze în siguranță. Totuși, odată ajunși la sol, pasagerii s-au confruntat cu alte probleme.

Mai mulți călători au reclamat lipsa de organizare și sprijin din partea companiei aeriene, care ar fi trimis un singur autocar pentru transportul pasagerilor, deși numărul acestora depășea cu mult capacitatea vehiculului.

„Au trimis un singur autocar și oamenii s-au pus în fața lui, refuzând să plece până nu venea și altul. Mulți au rămas peste noapte pe aeroport, fără informații și fără ajutor”, a declarat același pasager.

Condiții meteo extreme în sudul Italiei

Regiunea Siciliei s-a confruntat, în ultimele zile, cu furtuni violente și rafale de vânt, care au afectat mai multe zboruri. Mai multe aeroporturi din sudul Italiei, inclusiv Catania, au înregistrat întârzieri și redirecționări din cauza condițiilor meteo instabile.

Deși incidentul nu s-a soldat cu victime, pasagerii descriu experiența ca fiind una traumatizantă, care le-a pus serios la încercare nervii și încrederea în zbor.