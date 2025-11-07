”În cursul dimineţii de 07 noiembrie 2025, ora 08:10, la Unitatea de Primiri Urgenţe (U.P.U.) a Spitalului Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Andreoiu» Ploieşti s-a declanşat sistemul de alarmă de incendiu, ca urmare a activării unui senzor de căldură. Echipele interne de intervenţie, împreună cu autorităţile competente, au acţionat prompt, conform procedurilor de siguranţă în vigoare. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că nu a existat niciun incendiu, neînregistrându-se pagube materiale sau victime”, informează oficialii spitalului într-un comunicat.

Potrivit acestora, activitatea medicală în UPU nu a fost afectată, iar ”siguranţa pacienţilor şi a personalului medical nu a fost pusă în pericol în niciun moment”

”Procesul de îngrijire şi intervenţiile medicale s-au desfăşurat în condiţii normale. După finalizarea verificărilor, sistemul de detecţie şi alarmare a fost resetat, iar măsurile de prevenţie au fost reanalizate pentru menţinerea celor mai înalte standarde de siguranţă”, mai transmit reprezentanţii unităţii sanitare, subliniind că siguranţa pacienţilor, a personalului şi a activităţii medicale reprezintă ”o prioritate absolută, iar toate activităţile de protecţie la incendiu sunt desfăşurate periodic, conform legislaţiei în vigoare”.