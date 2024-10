Psihologii trag un semnal de alarmă cu privire la efectele pe care pandemia le-a lăsat asupra oamenilor și subliniază că printre cei mai vulnerabili în acea perioadă au fost adolescenții și copiii.

Experții explică faptul că cei mici s-au refugiat pe diferite rețele sociale cât timp au stat în casă, iar ulterior au rămas cu tendința de a se izola. Unii dintre ei chiar prezintă dificultăți în a-și face prieteni. În plus, mulți influenceri care activează pe aceste platforme promovează un comportament agresiv.

"Mi-am facut cont de OnlyFans, care a fost cea mai mare japca legala. Ca voi toti ati crezut ca o sa pun poze BIP si n-am pus", spune o tanara.

Specialiștii le recomandă părinților să fie foarte atenți la comportamentul copiilor săi, mai ales dacă încep să observe dificultăți de vorbire și limbaj sau chiar anumite comportamente repetitive.

"De ce sunt obligata sa intru cu tine daca mi-ai donat? Da sa-mi scoti ochii ca mi-ai dat o inimioara donatie. Bitch bye! Am zis ca nuuu", spune intr-un alt video.

În cazul adolescenților, aceste probleme se intensifică avertizează psihologii. Aceștia simt o presiune constantă de a se conforma standardelor impuse în mediul online.

"Adolescenta este in sine o perioada a cautarilor, este o cautare a identitatii. In aceasta perioada, influenta familiei scade si creste cea a grupului, a prietenilor. Cea mai mare dorinta a adolescentului este sa fie acceptat intr-un grup. Unde vor cauta ei, deci, model? Printre prieteni, iar online-ul este cel mai la indemana pentru acest lucru. Uneori, modelele pe care ei le gasesc aici nu sunt cele mai potrivite. De la un limbaj vulgar, pana la actiuni care nu sunt in beneficiul acestora", declara psihologul Laura Gavan.

Adolescenții se confruntă cu bullying pe rețelele sociale din ce în ce mai mult. Psihologii îi sfătuiesc pe părinți să creeze un mediu confortabil și empatic atât în cadrul familiei, cât și în cadrul școlilor, lucru care îi va pregăti pe adolescenți și copii să facă față provocărilor din viață, fie din mediul online sau nu.