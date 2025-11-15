Pacientă moartă și ignorată de medici la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași. S-a demarat o anchetă de amploare

Este anchetă de amploare la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, după moartea unei paciente. Femeia ar fi zăcut în agonie minute bune, fără să fie observată de personalul medical. Scenele șocante au fost surprinse de camerele de supraveghere. 

Într-un moment de neatenție, întrucât personalul este insuficient, în momentul în care femeia în vârstă de 50 de ani a intrat în agonie, nefiind observată la timp și constatând după aproximativ șase minute, aceasta, care era suferindă și de un fost AVC, a făcut infarct. Eforturile salvatorilor nu au avut succes și a fost declarat decesul.

Inițial, directorul de la Socola a felicitat-o pe asistenta-șefă pentru faptul că a acordat primul ajutor, însă după ce a observat imaginile de pe camerele de supraveghere, și-a schimbat părerea și a declanșat o anchetă internă. Familia femeii decedate a cerut și efectuarea necropsiei. În astfel de cazuri, pe lângă această anchetă internă, vom asista și la o anchetă penală pentru moarte suspectă.

Deocamdată, ancheta este la început și sunt vizate mai multe cadre medicale.