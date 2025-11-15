Într-un moment de neatenție, întrucât personalul este insuficient, în momentul în care femeia în vârstă de 50 de ani a intrat în agonie, nefiind observată la timp și constatând după aproximativ șase minute, aceasta, care era suferindă și de un fost AVC, a făcut infarct. Eforturile salvatorilor nu au avut succes și a fost declarat decesul.

Inițial, directorul de la Socola a felicitat-o pe asistenta-șefă pentru faptul că a acordat primul ajutor, însă după ce a observat imaginile de pe camerele de supraveghere, și-a schimbat părerea și a declanșat o anchetă internă. Familia femeii decedate a cerut și efectuarea necropsiei. În astfel de cazuri, pe lângă această anchetă internă, vom asista și la o anchetă penală pentru moarte suspectă.

Deocamdată, ancheta este la început și sunt vizate mai multe cadre medicale.