Orban: Nu alegerile au dus la creșterea infectărilor, ci petrecerile de după

"Eu am fost implicat în campania electorală, am interacţionat cu mii de oameni, poate cu zeci de mii de oameni şi nu m-am îmbolnăvit. Şi aşa au făcut marea majoritate a colegilor mei. De ce? Pentru că am respectat regulile, pentru că am purtat mască, evenimentele pe care le-am organizat le-am organizat în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului Sănătăţii şi ministrului de Interne. De asemenea, organizarea zilei votului, s-a demonstrat, în afara câtorva cozi care au fost prezentate toată ziua, (a fost) riguroasă, că oamenii au respectat regulile pe care le-am stabilit", a declarat Orban joi seară, la un post TV.



El a adăugat că petrecerile n-au putut fi prevăzute.



"Ce, într-adevăr, n-am putut să prevedem, ăsta e adevărul, petrecerile de după. Şi am atras atenţia imediat asupra acestui subiect. (...) În 3.300 de localităţi primarii care au câştigat au petrecut. Unii au respectat regulile, alţii n-au respectat. Se şi vede că mulţi s-au îmbolnăvit. Au început să se îmbolnăvească primari, preşedinţii de consilii judeţene, pentru că au fost nişte petreceri la care nu s-au respectat regulile."

Câteva petreceri ale victoriei care au fost intens mediatizate, pentru că nu s-au respectat regulile de distanțare și de protecție, au fost organizate chiar de edili liberali.