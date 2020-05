Orban, catre Predoiu: Am inteles ca aveti o solicitare legat de cineva care ne face de ras in Comisia de la Venetia

"Am inaintat intr-adevar propunerea de a solicita Comisiei sa faca aplicarea prevederilor statutare. Exista o procedura mai speciala acolo. Din nefericire, este un caz fara precedent si o premiera, motivatia fiind aceea ca în considerarea efectelor deciziei CEDO se pune in cauza credibilitatea angajamentului Guvernului Romaniei fata de independenta procurorilor", a spus Predoiu.

"Aici este chiar mai grav. Ganditi-va ca, practic, conflictul juridic de natura constitutionala in urma caruia s-a dat o decizie care incalca Conventia Europeana a Drepturilor Omului, initiatorul acestei actiuni a fost chiar ministrul Justitiei", a replicat Orban.

In context, Predoiu a precizat ca guvernul actual nu va atenta in niciun fel la independenta justitiei, a procurorilor, si si va continua obiectivele in justitiei in acord cu standardele europene.

"Este un semnal aceasta cerere care inteleg ca Guvernul Romaniei o va face catre Comisia de la Venetia de a face aplicarea prevederilor statutare ale Comisie", a mai spus ministrul Justitiei.

"Cu siguranţă o vom face, domnule ministru", a conchis Orban.