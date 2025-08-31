Primăria a pus la dispoziție un număr de WhatsApp unde cetățenii pot transmite sesizări atunci când observă încălcări ale regulilor de circulație.

Oricine poate trimite un mesaj care să conțină numele, prenumele, o descriere a faptei și fotografii, în special în situațiile în care mașinile sunt parcate neregulamentar.

Anunțul primarului Lia Olguța Vasilescu

„De astăzi puteți sesiza Politia Locală Craiova pentru blocaje de trafic din cauza mașinilor parcate neregulamentar sau care obturează căi de acces, trotuare, care se află pe treceri de pietoni sau în intersecții. Numărul de telefon 0758248789 este valabil doar pentru aplicația WhatsApp și se primesc doar sesizări (mesaje) scrise și fotografii privind fapte de încălcare a prevederilor legale ce reglementează regimul circulației rutiere“, a transmis edilul Craiovei.

Pentru ca mesajele să fie luate în calcul, fiecare sesizare trebuie să conțină: nume și prenume, o scurtă descriere a faptei, adresa exactă și imagini care să susțină situația semnalată.

„Am luat hotărârea de a folosi aplicația WhatsApp pentru a nu mai bloca telefonul cetățeanului cu astfel de sesizări, pentru a se putea transmite fotografii în timp real și pentru a putea veni mai rapid în sprijinul cetățenilor sau societăților care oferă servicii publice, cum ar fi RAT Craiova sau SC Salubritate“, a adăugat Lia Olguța Vasilescu.

Bilanțul Poliției Locale Craiova în 2024

Pe parcursul anului trecut, Poliția Locală Craiova a aplicat sancțiuni în valoare de 8.546.785 lei și 13.430 puncte de penalizare pentru șoferii care au încălcat legislația rutieră. Cele mai multe dintre amenzi au vizat abateri din trafic.

În 2024, autoritățile au pus în aplicare și măsura de ridicare a vehiculelor parcate ilegal. În total, au fost ridicate 4.237 de mașini, prin intermediul S.C. RAT Craiova – operator desemnat de Consiliul Local.

Tipurile de abateri sancționate prin ridicarea vehiculelor

Printre faptele contravenționale pentru care s-a dispus ridicarea mașinilor se numără:

293 vehicule parcate pe trecerile de pietoni

113 vehicule aflate în stațiile mijloacelor de transport public

338 vehicule ocupând ilegal locurile destinate persoanelor cu handicap

7 vehicule lăsate pe pistele pentru bicicliști

330 vehicule parcate în intersecții sau sensuri giratorii

305 vehicule care blocau accesul la drumurile publice

De asemenea, au fost ridicate: 285 vehicule fără numere de înmatriculare și în stare avansată de degradare, 184 vehicule lăsate pe trotuare, 30 de mașini pe spațiile verzi amenajate, 433 vehicule fără taxa de parcare achitată, 743 mașini staționate neregulamentar și 1.176 vehicule pentru alte abateri prevăzute de legislația rutieră și deciziile locale.

