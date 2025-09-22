Din acest motiv, autoritățile au decis să monteze scări mici de lemn la marginea canalelor. Investiția municipalității pentru acest proiect se ridică la 116.400 de dolari, potrivit The Independent.

Propunerea care a schimbat politica orașului

Inițiativa îi aparține lui Judith Krom, reprezentantă a Partidului pentru Animale (PvdD). Ea a declarat că „o măsură simplă poate preveni suferințe enorme ale animalelor”. Consiliul Local al Amsterdamului a aprobat moțiunea pe 10 iulie, iar Krom a subliniat: „Moțiunea adoptată demonstrează că, în calitate de oraș, ne asumăm responsabilitatea protejării vieților animalelor”.

Colaborare cu organizațiile de protecție a animalelor

Pentru a implementa proiectul, autoritățile vor lucra împreună cu Dierenambulance. Specialiștii acestei organizații vor indica zonele cele mai periculoase, unde scările vor fi montate cu prioritate. Termenul anunțat pentru finalizarea lucrărilor este sfârșitul anului, moment până la care rutele de evacuare vor fi disponibile în toate locurile identificate ca riscante.

Experții explică pericolul real pentru pisici

Maggie Ruitenberg, reprezentantă a centrului Katten Kenniscentrum, a subliniat pentru publicația Volkskrant că multe animale ajung în apă din cauza panicii. „O scară le poate salva viața, dar asta doar dacă sunt amplasate multe scărițe în diverse locuri!”, a spus ea.

Un exemplu urmat și de alte orașe

Nu doar Amsterdamul aplică acest tip de soluție. Amersfoort, un oraș situat în apropiere, a anunțat deja că intenționează să instaleze aproximativ 300 de scărițe pentru animale pe malurile și canalele sale, după același model implementat în capitala Olandei.

