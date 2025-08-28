Baia la pisici: când este necesară și cum să îți îngrijești prietenul blănos

Baia la pisici: când este necesară și cum să îți îngrijești prietenul blănos/ Profimedia
Baia la pisici: când este necesară și cum să îți îngrijești prietenul blănos/ Profimedia

La cât timp se face baie la pisici? Dacă și tu ți-ai pus această întrebare, trebuie să știi că răspunsul nu este unul standard, valabil pentru toate rasele de pisici. În general, pisicile sunt animale extrem de curate și se îngrijesc singure prin spălatul frecvent al blănii. Totuși, există situații în care o baie devine necesară, iar intervalul dintre spălări depinde de mai mulți factori. Uneori, medicul veterinar poate recomanda spălarea pisicii cu șampoane speciale în caz de dermatite, alergii, infestări cu purici sau alte probleme ale pielii. 

În primul rand, contează foarte mult dacă pisica ta petrece mai mult timp pe-afară sau stă doar în casă, pentru că dacă obișnuiește să umble prin curte atunci cu siguranță trebuie să o speli mai des, relatează cumsa.ro.

Este important și dacă pisica ta are părul lung sau scurt, deoarece animalele cu păr lung au nevoie să fie spălate mai desc decât cele cu părul scurt. Un lucru mai puțin știut este acela că și pisicile fără păr au nevoie de o baie din când în când.

Pisicile care au probleme de piele sau căpușe ori purici vor avea nevoie, de asemenea, de băi mai dese. În aceste cazuri se vor folosi produse speciale, la recomandarea medicului veterinar. 

Ca și regulă generală, pisica se spală o dată pe lună sau o dată la două luni. Totuși, dacă pisica ta este murdară sau miroase urât, atunci cu siguranță este timpul pentru o baie!