În primul rand, contează foarte mult dacă pisica ta petrece mai mult timp pe-afară sau stă doar în casă, pentru că dacă obișnuiește să umble prin curte atunci cu siguranță trebuie să o speli mai des, relatează cumsa.ro.

Este important și dacă pisica ta are părul lung sau scurt, deoarece animalele cu păr lung au nevoie să fie spălate mai desc decât cele cu părul scurt. Un lucru mai puțin știut este acela că și pisicile fără păr au nevoie de o baie din când în când.

Pisicile care au probleme de piele sau căpușe ori purici vor avea nevoie, de asemenea, de băi mai dese. În aceste cazuri se vor folosi produse speciale, la recomandarea medicului veterinar.

Ca și regulă generală, pisica se spală o dată pe lună sau o dată la două luni. Totuși, dacă pisica ta este murdară sau miroase urât, atunci cu siguranță este timpul pentru o baie!