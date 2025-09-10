Liberalii vor concedierea a 13.000 de angajați din instituțiile locale, asta în timp ce ceilalți parteneri de Coaliție susțin că Guvernul ar trebui să stabilească doar câți bani trebuie economisiți, iar primarii ar trebui lăsați să aleagă de unde să taie cheltuielile. PSD vine chiar și cu altă propunere - să se taie 25% dintre posturi, dar pe o perioadă de 4 ani, nu doar de câteva luni.

Pe de altă parte, ministrul USR al Apărării, Ionuț Moșteanu, a recunoscut că proiectul nu va fi finalizat până la 15 septembrie, iar măsurile ar putea intra în vigoare abia de la 1 ianuarie, pentru că negocierile sunt extrem de dificile.

Problema este că Guvernul riscă să compromită măsurile de austeritate deja puse în practică dacă menținere un aparat bugetar la fel de numeros și costisitor.

Pe 15 septembrie, partidele de guvernământ trebuie să prezinte public forma finală a proiectului, iar premierul negociază cu mandatul pe masă.