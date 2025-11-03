MARIUS LULEA: Este de așteptat ca numărul somerilor să crească în iarnă cu 100.000
Antreprenorii din construcții semnalează că statul nu și-a respectat termenele de plată ale facturilor, vorbim de circa 300.000 de persoane ce ar urma să fie afectate, dacă statul nu-și plătește datoriile. Este foarte posibil să asistăm la creșterea numărului șomajului cu circa 10.000 de mii, o creștere de circa 50% a ratei șomejului. Vrem statul să fie un partener serios și să-și respecte obligațiile în relațiile cu firmele contractate.
Alianța pentru Unirea Românilor organizează luni, 3 noiembrie, de la ora 12:00, o conferință de presă în cadrul căreia va demasca noile abuzuri ale binomului Nicușor Dan – Ilie Bolojan.
Dezvăluirile privind manevrele disperate ale sistemului vor fi transmise în direct de Realitatea Plus și realitatea.net.