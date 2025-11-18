Pericol uriaș de explozie, marți dimineață, după ce o mașină a intrat într-o țeavă de gaze pe DN 73, str Brașovului, comuna Rucăr. "A fost vorba despre un eveniment în care un vehicul a părăsit partea carosabilă, avariind un gard și o țeavă de gaz, înregistrându-se scurgeri în atmosferă.

Ca și măsură de siguranță, s-a dispus oprirea traficului rutier pe ambele sensuri de mers, iar la recomandarea colegilor noștri, opt persoane au fost evacuate din două gospodării aflate în apropierea locului unde s-a produs evenimentul (șase s-au evacuat pe cont propriu și două au fost evacuate de pompieri).

Colegii noștri au asigurat măsuri specifice, prin crearea unei perdele de apă pentru disperarea gazului, până la sosirea unei echipe specializate a distribuitorului de gaz", au transmis polițiștii.

Evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime.