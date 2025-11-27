"Acuzațiile privind falsificarea studiilor sunt extrem de grave: instituția pe care ministrul pretinde că ar fi absolvit-o declară că nu l-a avut niciodată student. În orice stat responsabil, un asemenea fapt ar duce la demisia automată. În România, rămânem cu un ministru incapabil să ofere explicații clare despre propriul său parcurs. Dacă un om nu își poate susține propria diplomă, cum poate susține siguranța națională?

La această lipsă de credibilitate se adaugă episodul scandalos al dronei rusești care a traversat patru județe fără să fie doborâtă, deși avioanele militare ar fi avut permisiunea să tragă. Explicațiile lui Moșteanu au fost confuze, defensive și lipsite de transparență, în timp ce românii au rămas cu întrebarea fundamentală: cine răspunde pentru breșele evidente ale apărării aeriene?

Și mai grav este disprețul arătat față de cetățeni atunci când ministrul a justificat secretizarea banilor trimiși Ucrainei prin ideea că românii „nu înțeleg" de ce sunt dați acești bani. România nu este o populație de manipulat, ci un popor care are dreptul să știe cum sunt cheltuiți banii săi. Secretizarea nu este o strategie de stat, ci o fugă de răspundere.

Grupul parlamentar PACE – Întâi România afirmă clar: interesul național nu poate fi pus nici măcar o secundă în mâinile unei persoane care și-a pierdut credibilitatea, autoritatea și respectul public. Ministerul Apărării are nevoie de un conducător integru, capabil, respectat, nu de un politician prins între diplome fantomă, drone nesupravegheate și decizii secretizate.

România merită seriozitate, transparență ș merită siguranță

În aceste condiții, demisia lui Ionuț Moșteanu nu este doar un act moral, ci o obligație națională. Grupul parlamentar PACE – Întâi România solicită premierului și Președintelui României să înceteze protejarea unui ministru care vulnerabilizează statul și să acționeze imediat pentru apărarea intereselor României", se arată în comunicatul PACE.