Secretarul general al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Mircea Man, a criticat neglijența generală privind siguranța rețelelor de gaze și a subliniat că operatorii de distribuție trebuie să acționeze imediat în caz de defecțiune.

Urgența intervenției e ca la primul ajutor

Mircea Man a insistat că acțiunea de închidere a gazului la semnalarea unei defecțiuni nu poate fi supusă birocrației sau întârziată. „Eu cred că operatorul de distribuție nu se poate opri la închiderea gazului în momentul când este un semnal că e o defecțiune. Nu vine salvarea, 112, la un pacient și îi arată o listă de medici și o listă de spitale. Îi acordă primul ajutor”. Man a adăugat că specialistul operatorului este singurul care trebuie să evalueze rapid situația.

Revizia și verificarea sunt obligatorii, dar nimeni nu le face

Oficialul ANRE a atras atenția că au fost „uitate” condițiile minime de siguranță, în ciuda existenței unui ordin clar care stabilește obligațiile furnizorului, operatorului și clientului final.

Man a oferit ca exemplu incidentul de la Mioveni, unde s-au găsit „sute de defecte în apartamente, în case”, deși verificarea (la 2 ani) și revizia (la 10 ani) sunt obligatorii. „Nu este de ajuns să îți faci în propriul apartament verificarea și revizia dacă se uită de casa scării, dacă doar unul din bloc nu-și face verificarea”.

Obligațiile nu sunt mofturi

Mircea Man a amintit că firmele autorizate care efectuează revizii au obligații stricte, adesea trecute cu vederea. El a avertizat că atât energia electrică, cât și gazul "nu ne iartă" dacă regulile de siguranță nu sunt respectate.

ANRE efectuează periodic controale, iar la orice sesizare privind o anumită firmă, autoritatea intervine într-un termen limitat pentru a verifica respectarea obligațiilor.