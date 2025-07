Reacția omului lui Putin vine după ce Mark Rutte a declarat că Rusia colaborează cu China pentru a supune Taiwanul și Europa. Nu este primul atac halucinant pe care îl lansează Medvedev. Săgețile trimise către șeful NATO s-au intensificat în ultima perioadă.

Mark Rutte, șeful Alianței Nord-Atlantice, a declarat pentru presa din Statele Unite că China ar putea împinge Rusia să atace statele membre NATO din Europa. Totul, pentru a distrage atenția Alianței de la o viitoare încercare a chinezilor de a cuceri Taiwanul.

„Rușii colaborează cu nord-coreenii, cu chinezii și iranienii. Știm că China e cu ochii pe Taiwan.

Să nu fim naivi în privința asta. Dacă Xi Jinping ar ataca Taiwanul, mai întâi s-ar asigura că își sună partenerul junior în toată povestea astal, pe Vladimir Vladimirovici Putin, aflat la Moscova, și i-ar spune: „Hei, urmează să fac asta. Am nevoie ca tu să-i ții ocupați în Europa, atacând teritoriul NATO”, a spus Mark Rutte în cadrul unui interviu pentru The New York Times

Opinia secretarului general al NATO este întărită de relațiile tot mai strânse dintre China și Rusia. Chinezii cumpără cantități mari de petrol și gaze din Rusia, dar și metale. În plus, China a transmis Uniunii Europene că nu va permite Ucrainei să câștige războiul.

Fostul lider al trupelor SUA în Europa: Rusia este deja în război cu NATO și pregătește următorul atac asupra țărilor baltice

Reacția rușilor la declarațiile lui Mark Rutte nu au întârziat să apară. Într-o postare batjocoritoare pe pagina sa de socializare, Dmitri Medvedev spune că șeful NATO s-a drogat și îl amenință cu munca silnică.

„Secretarul General Rutte a consumat prea multe ciuperci magice, atât de îndrăgite de olandezi. Vede o conspirație între China și Rusia privind Taiwanul, urmată de un atac rus asupra Europei. Dar are dreptate într-un singur punct: ar trebui să învețe limba rusă. S-ar putea să-i prindă bine într-un lagăr din Siberia.”

Declarația cu privire la Taiwan nu a fost singura care l-a scos din sărite pe Dmitri Medvedev. Mark Rutte a argumentat din nou în favoarea creșterii cheltuielilor pentru apărare.

„Da, sunt cheltuieli uriașe. Dar dacă nu le facem, va trebui să învățăm rusă. Ei (rușii - n.r.) produc acum, în doar trei luni, de trei ori mai multă muniție decât reușește NATO să facă într-un an.”

