La doar 4 ani, Kim Ung-Yong a început să vorbească fluent și putea citi în coreeană, japoneză, germană și engleză. Avea nevoie de aproximativ o lună pentru a învăța o limbă nouă. La 4 ani și 7 luni învățase deja conceptele de înmulțire și putea înțelege noțiunile de calcul diferențial. Pe 2 noiembrie 1967, la 5 ani și jumătate, a apărut la televiziunea japoneză, unde a rezolvat probleme complexe de calcul diferențial și integral, demonstrând un nivel excepțional de inteligență matematică.

Invitat la universitate înainte de a merge la școală

La vârsta de 4 ani, Kim a fost invitat la Universitatea de Fizică din Hanyang, unde a asistat la cursuri până la 7 ani. În 1970, când avea doar 8 ani, a fost invitat în Statele Unite de NASA, unde și-a continuat studiile universitare. În 1974, a început să lucreze ca cercetător la NASA, activitate pe care a desfășurat-o până în 1978.

Întoarcerea neașteptată acasă

În 1978, la doar 15 ani, Kim Ung-Yong a decis să se întoarcă în Coreea de Sud. Decizia sa a luat prin surprindere întreaga lume științifică. În mai puțin de un an, și-a echivalat toate studiile și a devenit asistent universitar la o facultate de fizică dintr-o provincie sud-coreeană.

Cariera academică și contribuțiile științifice

La 30 de ani, în 1992, Kim era deja asistent la Universitatea Națională din Chungbuk. În 2014, a fost numit profesor la Universitatea Shinhan, unde predă și astăzi. De asemenea, ocupă funcția de vicepreședinte al Centrului de Cercetare-Dezvoltare North Kyeong-gi din Coreea de Sud. De-a lungul carierei, a publicat aproximativ 90 de lucrări științifice despre sistemele hidraulice în reviste de specialitate.

Cuvintele care au cutremurat o lume întreagă

Întrebat de jurnaliști de ce a ales un drum mai modest, Kim a răspuns: „Poți avea o capacitate intelectuală mare, poți fi genial la matematică și să ai abilități lingvistice de necontestat, dacă eșuezi la capitolul inteligență emoțională, nimic nu mai contează. Dacă nu iubești în mod constant și nimeni nu te iubește cu adevărat, nimic nu mai contează. Am fost sus acolo unde majoritatea oamenilor vor să ajungă. Nu e nimic acolo. E pustiu. Întoarceți-vă la lucrurile simple"!

Despre adevărata natură a inteligenței emoționale

Conceptul de „inteligență emoțională” despre care vorbește Kim Ung-Yong se referă la o formă de înțelepciune naturală, nu artificială. El o vede ca pe un dar pe care toți oamenii îl au, dar pe care el, paradoxal, nu-l poate simți. Există un sistem emoțional al creierului, dar în cazul său, acesta pare absent. În ciuda IQ-ului uriaș, geniul sud-coreean pare condamnat să trăiască fără această dimensiune umană profundă.

Un geniu care respinge etichetele societății

„Unii cred că oamenii cu IQ ridicat pot fi omnipotenți, dar nu este adevărat. Uită-te la mine, nu am talent muzical și nici nu excelez în sport. Societatea nu ar trebui să judece pe nimeni cu standarde unilaterale - fiecare are niveluri diferite de învățare, speranțe, talente și vise și ar trebui să respectăm asta”, a declarat Kim Ung-Yong.

De la fizică la inginerie civilă: o nouă direcție profesională

După experiența de la NASA, Kim a ales să părăsească domeniul fizicii și să se orienteze spre inginerie civilă. A obținut doctoratul în acest domeniu și a devenit un cercetător apreciat. Din 2007, activează ca profesor asistent la Universitatea Națională Chungbuk. Pe 14 martie 2014, a fost numit vicepreședinte al Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare North Kyeong-gi și promovat profesor asociat la Universitatea Shinhan.

Răspunsul unui geniu către cei care l-au numit „un eșec”

La acuzațiile că ar fi un „geniu eșuat”, Kim a oferit un răspuns simplu, dar profund: „Încerc să spun oamenilor că sunt fericit așa cum sunt. Dar de ce oamenii trebuie să numească fericirea mea un eșec"?

