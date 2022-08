Procurorii militari anticorupție au anunțat că Bogdan Popescu, căpitan de la Direcția de Informații Dobrogea, ar fi cerut unei persoane suma de 2.500 de euro, lăsând să se înțeleagă că are influență asupra unor funcționari din cadrul Serviciului Român de Informații. Ofițerul ar fi promis că își va convinge colegii să ia decizii privind persoana de la care ar fi cerut bani. Acesta a fost pus sub control judiciar pentru două luni, perioadă în care nu are voie să-i contacteze pe cei din dosar.

Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 20 august 2022, față de inculpatul POPESCU BOGDAN, ofițer în cadrul Serviciului Român de Informații (S.R.I) - Direcția Regională de Informații Dobrogea, cu gradul de căpitan, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de trafic de influență, anunță DNA, într-un comunicat de presă.

În ordonanța procurorilor militari se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

La data de data de 09 august 2022, inculpatul Popescu Bogdan, în calitatea menționată, i-ar fi pretins unei persoane, martor în cauză, suma de 2.500 de euro, lăsând să se înțeleagă că are influență asupra unor funcționari din cadrul Serviciului Român de Informații, astfel încât să îi determine să nu își îndeplinească un act ce intra în atribuțiile de serviciu ale acestora și care ar fi vizat persoana respectivă.

La data de 19.08.2022, inculpatul Popescu Bogdan a primit suma de 2.500 euro în scopul anterior menționat, împrejurare în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Popescu Bogdan trebuie să respecte o serie de obligații între care să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat, să se prezinte la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat, să nu ia legătura, direct sau indirect, și să nu comunice pe nicio cale cu persoane menționate în ordonanță.

Inculpatului i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpatului i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.



În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea ofițerilor de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție, mai precizează DNA.