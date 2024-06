Într-o postare pe Telegram, Dmitri Rogozin, fostul șef al agenției Roscosmos și actual membru al Consiliului Federației Ruse din regiunea ucraineană Zaporojie, care a fost anexată ilegal de Rusia, a făcut apel la exterminarea ucrainenilor și distrugerea totală a identității ucrainene, inclusiv a culturii și istoriei lor.

„De data aceasta trebuie să ardem de la rădăcină toată această ucrainitate. Împreună cu literatura lor mizerabilă, cu istoria delirantă, canibalismul „vechilor ucraineni”, pasiunea pentru „estetica” fascistă și servilismul față de Occident”, a scris Rogozin în postarea publicată pe rețeaua de socializare.

România va întâlni Olanda în optimile EURO 2024. Ce scrie presa olandeză despre echipa noastră națională

Rogozin a spus că nu trebuie semnat niciun fel de „armistițiu” cu Ucraina. „Să-i ardem astfel încât să nu mai rămână suflet. Fără armistițiu. Orice armistițiu, ca să nu mai vorbim de reconciliere, este moarte sigură pentru copiii și nepoții noștri”, a mai spus Rogozin.

Russian official Dmitry Rogozin, who previously headed Roscosmos, called for the total extermination of the Ukrainian nation along with Ukrainian literature and history.



“We need to completely burn them out. No truce, only total destruction,” Rogozin wrote.



Genocide as it is pic.twitter.com/KpTh8pXexa