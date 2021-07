Octavian Jurma mărturisește că „ținta de 70%, minimul necesar pentru tulpina ancestrala

virusului SARS-CoV-2 nici nu am avut curaj sa calculez cand va fi atinsa”.

Acesta spune că ținta „de 95% din populatie imunizata pentru a putea opri tulpina Delta e inimaginabila prin vaccinare in acest moment” și critică anti-vacciniștii: „Evident, exista o alternativa la vaccinarea in masa, este infectarea in masa pentru care mare majoritatea a romanilor au impresia ca sunt pregatiti. Nu sunt pregatiti si cand valul Delta-4 ne va izbi, rata de vaccinare va creste cu riscurile asociate vaccinarii in val”.

Jurma critică ridicarea restricțiilor decise de Guvern începând cu 15 mai.

„Pentru cei care se intreaba in institutiile publice cum a a fost posibil un asemenea esec, raspunsul este simplu: Relaxarea inhiba vaccinarea. Mai putem face ceva? Da, dar nu la nivel institutional unde deciza e paralizata de interferenta politica”.

O măsură sigură pentru a evita cât mai multe îmbolnăviri în această toamnă rămâne vaccinarea, în special a tinerilor, consideră medicul.

„Mai exista doar un segment care mai poate fi imunizat inainte de a reveni in zona de risc, tinerii elevi intre 12 si 18 ani.