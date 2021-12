„Va imaginati valul Delta comprimat doar in 4 saptamani in Romania?

Ei bine, in acest ritm Omicron poate disloca Delta cu usurinta si in Romania intr-o singura luna. Ianuarie ramane cel mai probabil luna de debut al valului Omicron in Romania ceea ce inseamna ca deschiderea scolilor in format fizic in ianuarie va avea iarasi rol de catalizator epidemic trebuie analizata de pe acum.