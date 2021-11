„Stiu ca toata lumea e cu ochii pe circul politic insa glasul mortilor se aude in continuare mai tare in Romania decat cel al politicienilor. In numele lor va vorbesc in continuare.

Azi, 10 noiembrie 2021, este inca o zi trista pentru Romania care vine sa atraga atentia asupra consecintelor nefaste ale deschiderii scolilor cu nesocotirea deliberata a normelor de siguranta, indiferent de incidenta cazurilor noi si asumarea politica impotriva recomandarilor medicilor, expertilor in sanatate publica si chiar a institutiilor de sanatate publica.

In 3 luni de la debutul valului 4-Delta au murit le fel de multi minori, 18 copii (minori intre 0 si 19 ani*), cati au murit in 12 luni in toate valurile precedente combinat, cand au murit de COVID-19 tot 18 minori.

De la debutul pandemiei si pana la debutul valului 4-Delta au murit oficial in Romania 34,253 de persoane dintre care 18 minori (0-19 ani) in mai mult de 1 an.

De la debutul valului 4-Delta in august si pana azi, intr-un interval de 4x mai scurt, au murit tot 18 minori dar dintr-un total de 2x mai mic (17,635 decese din august 2021 pana acum).

Iar valul 4-Delta este inca departe de a fi incheiat, dimpotriva abia acum a coborat la nivelul varfului valului 2!