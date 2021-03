Demiterea lui Octav Bjoza vine după ce, la finalul săptămânii trecute, acesta a criticat faptul că parlamentarii au exclus unele beneficii pentru persoanele condamnate pentru infracțiuni contra umanității și cele în cazul cărora s-a dovedit că au desfășurat o activitate fascistă sau legionară.

Într-o declarație pentru Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii „100%”, moderată de Laurențiu Botin, Octavian Bjoza se apără și spune că nu a vrut să aducă în discuție întreaga comunitate evreiească, ci doar să sublinieze faptul că primii trei șefi ai Securității au avut origini evreiești.

„Punctul de vedere este al tuturor celor pe care îi reprezint, nu doar al meu”

„Nu am fost, nu sunt, nu voi fi niciodată legionar. Nu judec pe nimeni, când acolo, în fața morții, am fost toți la fel. Punctul de vedere este al tuturor celor pe care eu îi reprezint, nu doar al meu, cum se interpretează”, a ținut să sublinieze fostul deținut politic.

„Atenție! Noi, deținuții politici, sutem primii care veghem ca în această țară să nu mai apară regimuri totalitare, fie de stânga sau dreapta, pentru că din cauza unui astfel de regim a suferit toată România. Zeci de mii de români au suferit. Cinci ani în minele de plumb, cinci ani la Canal, peste tot am lăsat sute de morți a căror morminte nu se cunosc. Iar acum, vin niște neica nimeni, să ne dea lecții. Este cea mai urâtă pagină din istoria PNL. Marii făuritori ai Marii Uniri au murit alături de noi, în lăgare și închisori. Iar acum, pretinși urmași ai liberalilor, semneaza cea mai neagră perioadă a partidului. În urmă cu 60-70 de ani au fost oameni care, mai presus de propria ființă, au pus neamul patria tricolorul și crendința”, mai spune Octavian Bjoza.

„Nu acuzăm o întreaga comunitate doar pentru trei derbedei”

Fostul deținut susține că a vrut să amintească faptul că primii trei conducători ai temutei Securități comuniste au fost evrei.

„Primiie trei mari șefi ai Securității au fost evrei, dar asta nu înseamnă că acuzăm o întreaga comunitate pentru doar trei derbedei. Îi vrem doar pe ceilalti să fie ciminali. Nu se poate să măsurăm cu unități diferite, trebuie să ne asumăm istoria. Detinuții politici își asumă existența Holocaustului pe pământ românesc”, afirmă Bjoza.

Fostul deținut susține că demisia sa a fost luată pe fondul necunoașterii problemelor deținiților politici din România.

„Este o necunoștere a realitătii. Ei nu știu cine am fost noi, fiindcă au scos această măsură. Este rușinos, dar suntem puternici. Am ținut peste 200 de conferințe, trebuie să restituri ceva acestei țări. Am propovăduit crimele săvârșite de comunști fără a vrea o trimitere după gratii. Ne-am iertat torționarii de acum 70 de ani, dar de 31 de ani am fost tratați cu indiferență. Am primit drepturi cu caracter viager, dar ni s-a luat totul la întemnițare. Oricând la orice oră sunt dispus la dialog, care poate dezamorsa conflicte”, a încheiat Octavian Bjoza.