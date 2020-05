Obama după moartea tânărului de culoare: Așa ceva nu e posibil în America anului 2020

Așa ceva n-ar trebui să fie ,,normal'' în America anului 2020. Nu poate fi ,,normal''. Dacă vrem ca și copiii noștri să trăiască într-o țară care se ridică la înălțimea propriilor idealuri, putem și trebuie să fim mai buni," a scris fostul lider de la Casa Albă.

El a decis să transmită mesajul după ce a primit mai multe mesaje de la oameni indignați de ceea ce s-a întâmplat și îngrijorați de derapajele rasiste ale actualui președinte Donald Trump.

