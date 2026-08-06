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Politica· 2 min citire
Oana Țoiu, convorbire cu omologul din Kazahstan despre transporturile de petrol prin Marea Neagră
FOTO: Facebook
Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut joi o convorbire telefonică cu omologul său kazah, Yermek Kosherbayev, în cadrul căreia au analizat cele mai recente evoluții privind transporturile de țiței prin Consorțiul Conductei Caspice (Caspian Pipeline Consortium – CPC), pe fondul incidentelor recente cu drone produse în Marea Neagră.
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