Oana Țoiu, convorbire cu omologul din Kazahstan despre transporturile de petrol prin Marea Neagră

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 22:39

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut joi o convorbire telefonică cu omologul său kazah, Yermek Kosherbayev, în cadrul căreia au analizat cele mai recente evoluții privind transporturile de țiței prin Consorțiul Conductei Caspice (Caspian Pipeline Consortium – CPC), pe fondul incidentelor recente cu drone produse în Marea Neagră.

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