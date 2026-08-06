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Politica· 2 min citire

Oana Țoiu, convorbire cu omologul din Kazahstan despre transporturile de petrol prin Marea Neagră

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 22:39

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut joi o convorbire telefonică cu omologul său kazah, Yermek Kosherbayev, în cadrul căreia au analizat cele mai recente evoluții privind transporturile de țiței prin Consorțiul Conductei Caspice (Caspian Pipeline Consortium – CPC), pe fondul incidentelor recente cu drone produse în Marea Neagră.

România reafirmă cooperarea cu Kazahstanul în domeniul securității energetice

„Am transmis aprecierea noastră deosebită partenerilor kazahi pentru reluarea exporturilor de țiței și a fluxurilor comerciale prin această infrastructură strategică esențială pentru stabilitatea piețelor globale de energie și petrol, precum și a lanțurilor de aprovizionare. Am reafirmat angajamentul ferm al României pentru menținerea unui mediu maritim sigur și pentru garantarea libertății de navigație, în conformitate cu dreptul internațional. Am reiterat disponibilitatea României de a consolida dialogul și coordonarea rapidă cu Kazahstanul în domeniul securității energetice și al rezilienței infrastructurii energetice critice, având în vedere rolul important pe care Kazahstanul îl joacă în Asia Centrală și dincolo de această regiune”, a precizat șefa diplomației române, într-o postare pe pagina sa de X.

Invitație oficială la București și susținere pentru soluțiile diplomatice privind Ucraina

Potrivit acesteia, anul viitor, în luna iulie, se vor împlini 35 de ani de relații diplomatice între România și Kazahstan, context în care cei doi oficiali și-au exprimat dorința de a menține un ritm susținut al contactelor bilaterale la nivel înalt.

„I-am adresat invitația de a efectua o vizită de lucru în România în cursul acestui an. Am salutat, totodată, abordarea echilibrată a Kazahstanului în promovarea soluțiilor diplomatice pentru încetarea războiului din Ucraina, precum și poziția fermă adoptată în această privință în perioada recentă”, a mai menționat ministrul interimar Oana Țoiu.

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