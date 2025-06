Chiar dacă temperaturile din Grecia depășesc frecvent 30 de grade Celsius în sezonul estival, în multe unități de cazare aerul condiționat nu este inclus în prețul camerei, ci este perceput ca un serviciu opțional, taxabil separat.

Un turist român care a petrecut recent o vacanță pe insula Zakynthos a povestit că, la check-in, i s-au cerut două taxe suplimentare: o taxă de stațiune de 10 euro pe zi și o altă taxă pentru utilizarea aerului condiționat. Pentru cele șapte nopți, a plătit în total 70 de euro pentru taxa de stațiune și încă 65 de euro pentru răcoarea din cameră.

„Fraților, am venit în Grecia, în Zakynthos, prin agenție. Când ajungem să facem check-in, ne cer 10 euro pe zi taxă de stațiune. Apoi ne întreabă dacă vrem aer condiționat. Erau peste 30 de grade. Am zis da. Ei bine, 65 de euro în plus pentru șapte zile. E incredibil!” a povestit un român pățit pe grupul de Facebook Forum Thassos.

Această practică, tot mai frecventă în hotelurile ieftine, dar nu numai, a stârnit nemulțumirea turiștilor români. Aceștia reclamă faptul că informațiile despre costurile reale nu sunt prezentate clar în momentul rezervării. Deseori, prețul afișat pe site-ul hotelului sau al agenției nu include aceste taxe suplimentare, iar turiștii află de ele abia la sosire.

Cum să eviți surprizele neplăcute

Pentru a nu fi luați prin surprindere de aceste taxe suplimentare, specialiștii în turism recomandă turiștilor să se informeze temeinic înainte de plecare, să ceară clarificări detaliate agenției de turism sau direct hotelului cu privire la toate costurile suplimentare, inclusiv cele legate de aerul condiționat.

Dacă plănuiești o vacanță în Grecia, fii atent la toate detaliile legate de costuri pentru a evita facturi neașteptat de mari la finalul sejurului! Informația corectă și o planificare atentă pot face diferența între o vacanță relaxantă și o experiență stresantă.

