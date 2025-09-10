De la petrecere, la conflict

Tânăra își sărbătorise onomastica luni, alături de rude și de partenerul său, un bărbat de 36 de ani. Atmosfera festivă a fost întreruptă de un conflict izbucnit între fratele fetei și iubit, pe fondul opoziției fratelui față de relația celor doi. Spiritele au degenerat, iar bărbatul de 36 de ani a fost lovit puternic.

Victima agresiunii a fost transportată la spital, după ce chiar fata a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Ulterior, ea și fratele său au fost duși la Poliție pentru audieri.

Accidentul de după declarații

La ieșirea din sediul poliției, tânăra ar fi încercat să traverseze strada fără să se asigure. În acel moment, un TIR care trecea prin zonă a surprins-o pe șosea, iar șoferul nu a mai avut timp să evite impactul.

Anchetatorii verifică acum dacă a fost vorba despre o neatenție sau despre un gest deliberat al tinerei.

Fata a fost preluată imediat de o ambulanță care trecea întâmplător prin zonă și transportată la Spitalul Județean din Botoșani. Medicii au confirmat că se află în stare critică și urmează să fie supusă mai multor investigații și intervenții.