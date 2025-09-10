UPDATE - Bărbatul mort în accident era polițist la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Maramureș. Fiul acestuia de 14 ani a murit alături de el în mașina făcută praf. Polițistul își luase copilul de la școală.

Impact devastator

Potrivit informațiilor preliminare, unul dintre vehicule ar fi intrat pe contrasens, provocând impactul frontal dintre autoturism și TIR. Echipele de salvare au ajuns imediat la fața locului, însă pentru șoferul autoturismului nu s-a mai putut face nimic. Acesta a fost declarat decedat pe loc.

La scurt timp, medicii au confirmat și decesul minorului aflat în mașină, care suferise răni incompatibile cu viața.

Trafic blocat și anchetă în desfășurare

Circulația pe ambele sensuri ale drumului a fost complet întreruptă pentru mai multe ore, iar șoferii au fost redirecționați de polițiștii rutieri. O echipă de criminaliști și anchetatori efectuează cercetări la fața locului pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a transmis un apel către conducătorii auto să respecte indicațiile agenților și să circule cu prudență în zonă.